Курс валют: доллар пересек отметку 28

15 сентября, 2020, 09:12

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 15 сентября 2020 года на отметке 28 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 14 сентября курс составлял 27,9 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 15 сентября установлен на уровне 33,25 грн / евро. По состоянию на 14 сентября курс составлял 33,07 грн / евро.

На наличном рынке 15 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,97, продают - по 28,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28-29,70 грн / $.

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