Испания сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче
8 октября, 2020, 09:09
Сборная Испании сыграла в нулевую ничью с Португалией в товарищеском матче в Лиссабоне
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиссабоне соперник сборной Украины в Лиге наций - Испания - свела вничью 0: 0 товарищеский матч против Португалии.
Против испанцев команда Андрея Шевченко сыграет 13 октября в Киеве в 4 туре Лиги наций. 10 октября на украинском ждет домашняя игра с Германией.
Товарищеский матч
7 октября
Португалия - Испания 0: 0
- Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса
- Сборная Германия 7 октября во товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией .
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