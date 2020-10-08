 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИспания сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче

Испания сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче


фото: Getty Images
Сборная Испании сыграла в нулевую ничью с Португалией в товарищеском матче в Лиссабоне

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиссабоне соперник сборной Украины в Лиге наций - Испания - свела вничью 0: 0 товарищеский матч против Португалии.

Против испанцев команда Андрея Шевченко сыграет 13 октября в Киеве в 4 туре Лиги наций. 10 октября на украинском ждет домашняя игра с Германией.

Товарищеский матч

7 октября

Португалия - Испания 0: 0

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать