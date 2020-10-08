Испания сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче

8 октября, 2020, 09:09

Сборная Испании сыграла в нулевую ничью с Португалией в товарищеском матче в Лиссабоне

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиссабоне соперник сборной Украины в Лиге наций - Испания - свела вничью 0: 0 товарищеский матч против Португалии.

Против испанцев команда Андрея Шевченко сыграет 13 октября в Киеве в 4 туре Лиги наций. 10 октября на украинском ждет домашняя игра с Германией.

Товарищеский матч

7 октября

Португалия - Испания 0: 0

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса

Сборная Германия 7 октября во товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией .

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