Трамп отказался от следующих онлайн-дебатов с Байденом

8 октября, 2020, 16:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих дебатах с Джо Байденом

Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, сообщает Европейская правда.

Его заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как комиссия по президентским дебатам объявила, что следующий раунд дебатов 15 октября будет виртуальным.

"Комиссия изменила стиль дебатов, и он для нас неприемлем", - сказал Трамп во время интервью.

Он добавил, что "легко победил Байдена в первых дебатах", и рассчитывал повторить это во время вторых.

"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты. Они пытаются защитить Байдена. Каждый пытается", - сказал Трамп, назвав такой формат "смешным".

Комиссия объяснила свое решение не устраивать персональные дебаты необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников.

Безопасность проведения дебатов оказалась под вопросом после того, как на прошлой неделе у Трампа подтвердили COVID-19.

Президент был госпитализирован в медицинский центр Уолтера Рида, но уже вернулся в Белый дом. Его врач говорит, что у Трампа нет симптомов уже более суток.

Трамп заявлял, что с нетерпением ждет дебатов с Байденом на сцене в Майами, и что "это будет прекрасно". Байден утверждал, что готов дебатировать рядом с Трампом, если врачи дадут на это добро.

Напомним, ранее в команде кандидата от Демпартии Джо Байдена выразили готовность к переносу второго раунда дебатов с действующим президентом от республиканцев Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что виписался из военного госпиталя, после того, как у него обнаружили коронавирус.

Позже Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах, намеченных на 15 октября.

Второй раунд президентских дебатов между Трампом и Байденом должен был пройти в режиме онлайн.

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