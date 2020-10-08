Трамп отказался от следующих онлайн-дебатов с Байденом
Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, сообщает Европейская правда.
Его заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как комиссия по президентским дебатам объявила, что следующий раунд дебатов 15 октября будет виртуальным.
"Комиссия изменила стиль дебатов, и он для нас неприемлем", - сказал Трамп во время интервью.
Он добавил, что "легко победил Байдена в первых дебатах", и рассчитывал повторить это во время вторых.
"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты. Они пытаются защитить Байдена. Каждый пытается", - сказал Трамп, назвав такой формат "смешным".
Комиссия объяснила свое решение не устраивать персональные дебаты необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников.
Безопасность проведения дебатов оказалась под вопросом после того, как на прошлой неделе у Трампа подтвердили COVID-19.
Президент был госпитализирован в медицинский центр Уолтера Рида, но уже вернулся в Белый дом. Его врач говорит, что у Трампа нет симптомов уже более суток.
Трамп заявлял, что с нетерпением ждет дебатов с Байденом на сцене в Майами, и что "это будет прекрасно". Байден утверждал, что готов дебатировать рядом с Трампом, если врачи дадут на это добро.
- Напомним, ранее в команде кандидата от Демпартии Джо Байдена выразили готовность к переносу второго раунда дебатов с действующим президентом от республиканцев Дональдом Трампом.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что виписался из военного госпиталя, после того, как у него обнаружили коронавирус.
- Позже Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах, намеченных на 15 октября.
- Второй раунд президентских дебатов между Трампом и Байденом должен был пройти в режиме онлайн.
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