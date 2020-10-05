"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад": Трамп выписывается из госпиталя

5 октября, 2020, 22:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что выписывается из военного госпиталя

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я покину Медицинский центр имени Уолтера Рида сегодня в 18:30 (1:30 - по Киеву). Чувствую себя действительно хорошо! Не надо бояться COVID. Не дайте ему овладеть вашей жизнью. С администрацией мы разработали несколько действительно замечательных лекарств. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 PM Feeling really good! Do not be afraid of Covid. Do not let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 202

Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что больной коронавирусом президент США чувствует себя хорошо.

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил в twitter, что чувствует себя хорошо.

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