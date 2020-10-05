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Espreso.tvОбщество"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад": Трамп выписывается из госпиталя

"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад": Трамп выписывается из госпиталя


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что выписывается из военного госпиталя

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я покину Медицинский центр имени Уолтера Рида сегодня в 18:30 (1:30 - по Киеву). Чувствую себя действительно хорошо! Не надо бояться COVID. Не дайте ему овладеть вашей жизнью. С администрацией мы разработали несколько действительно замечательных лекарств. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал Трамп.

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