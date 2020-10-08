Второй раунд дебатов Трампа и Байдена пройдет онлайн из-за коронавируса
Об этом сообщается на сайте дебатов.
Комиссия по президентским дебатам 8 октября заявила, что с целью недопущения заражения коронавирусом и для защиты здоровья всех участников дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут виртуально.
"Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в которых кандидаты будут участвовать из отдельных отдаленных мест. Участники городской встречи и модератор Стив Скалли, старший исполнительный продюсер и политический редактор C-SPAN Networks, будут находиться в Центре искусств имени Адрианны Аршты округа Майами-Дейд, штат Флорида. Пул Белого дома обеспечит освещение второй президентской дискуссии", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее в команде кандидата от Демпартии Джо Байдена выразили готовность к переносу второго раунда дебатов с действующим президентом от республиканцев Дональдом Трампом.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что виписался из военного госпиталя, после того, как у него обнаружили коронавирус.
- Позже Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах.запланированных на 15 октября
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