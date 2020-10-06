В штабе Трампа заявили, что он планирует выйти на дебаты с Байденом 15 октября
6 октября, 2020, 14:09
Президент США Дональд Трамп собирается участвовать во втором раунде дебатов, которые запланированы на 15 октября
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Президент намерен дебатировать", - заявил директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Муртаг в эфире Fox News.
- В команде кандидата от Демпартии Джо Байдена выразили готовность к переносу второго раунда дебатов с действующим президентом от республиканцев Дональдом Трампом.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что виписився с военного госпиталя, у него обнаружили коронавирус.
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции