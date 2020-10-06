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Espreso.tvОбществоВ штабе Трампа заявили, что он планирует выйти на дебаты с Байденом 15 октября

В штабе Трампа заявили, что он планирует выйти на дебаты с Байденом 15 октября

Президент США Дональд Трамп собирается участвовать во втором раунде дебатов, которые запланированы на 15 октября

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Президент намерен дебатировать", - заявил директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Муртаг в эфире Fox News.

  • В команде кандидата от Демпартии Джо Байдена выразили готовность к переносу второго раунда дебатов с действующим президентом от республиканцев Дональдом Трампом.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что виписився с военного госпиталя, у него обнаружили коронавирус.
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