Шевченко довызвал в сборную Украины голкипера "Зари"
7 октября, 2020, 22:47
Тренерский штаб национальной команды Украины вызвал в сборную голкипера луганской "Зари" Никиту Шевченко
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве, 8 октября, после возвращения национальной команды из Франции.
Три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - получили положительные результаты тестов на COVID-19. В товарищеском матче против Франции Андрей Шевченко был вынужден внести в заявку Александра Шовковского, который уже завершил карьеру.
- 6 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.
- В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
- 7 октября больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры