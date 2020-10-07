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Espreso.tvСпортШевченко довызвал в сборную Украины голкипера "Зари"

Шевченко довызвал в сборную Украины голкипера "Зари"


фото: Getty Images
Тренерский штаб национальной команды Украины вызвал в сборную голкипера луганской "Зари" Никиту Шевченко

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве, 8 октября, после возвращения национальной команды из Франции.

Три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - получили положительные результаты тестов на COVID-19. В товарищеском матче против Франции Андрей Шевченко был вынужден внести в заявку Александра Шовковского, который уже завершил карьеру.

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