Шевченко довызвал в сборную Украины голкипера "Зари"

7 октября, 2020, 22:47

Тренерский штаб национальной команды Украины вызвал в сборную голкипера луганской "Зари" Никиту Шевченко

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве, 8 октября, после возвращения национальной команды из Франции.

Три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - получили положительные результаты тестов на COVID-19. В товарищеском матче против Франции Андрей Шевченко был вынужден внести в заявку Александра Шовковского, который уже завершил карьеру.

6 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.

7 октября больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.

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