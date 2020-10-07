Сын Луческу объяснил, почему отец возглавил "Динамо"
Об этом сообщает Digi Sport .
Возглавить "Динамо" - личное решение 75-летнего Мирчи Луческу.
"Это был его выбор, он всегда хочет соревноваться - так он живет. Очень рад, что ему удалось достичь цели и вывести "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов. Киевлянам предстоит сразиться с двумя грандами, но оба, кажется, сейчас не в лучшей форме. Посмотрим, станет ли это преимуществом. Для Луческу преимуществом является то, что он в своем возрасте получает большое удовольствие от работы, от возможности противостоять таким командам. Кто еще в его возрасте может таким похвастаться? ", - сказал Разван Луческу.
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По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
- 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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