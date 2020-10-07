Сын Луческу объяснил, почему отец возглавил "Динамо"

7 октября, 2020, 17:27

Разван Луческу признался, что его отец, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получает большое удовольствие от работы

Об этом сообщает Digi Sport .

Возглавить "Динамо" - личное решение 75-летнего Мирчи Луческу.

"Это был его выбор, он всегда хочет соревноваться - так он живет. Очень рад, что ему удалось достичь цели и вывести "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов. Киевлянам предстоит сразиться с двумя грандами, но оба, кажется, сейчас не в лучшей форме. Посмотрим, станет ли это преимуществом. Для Луческу преимуществом является то, что он в своем возрасте получает большое удовольствие от работы, от возможности противостоять таким командам. Кто еще в его возрасте может таким похвастаться? ", - сказал Разван Луческу.

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По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".

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