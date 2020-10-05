Луческу сделал что-то невероятное, - Суркис
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Суркис доволен атмосферой в киевской команде после назначения Мирчи Луческу.
"Луческу сказал: давайте мы сначала решим задачу, разберемся, кто у нас есть. У нас много талантливой молодежи, и если мы сейчас кого-то купим, то перекроем им дорогу. Я не мог представить, что Забарный будет играть центральным защитником. В "Динамо" таким молодым не давали играть. Луческу сделал что-то невероятное. Команда на подъеме. То настроение, что было раньше, и сейчас - это небо и земля. Мы готовы тратить деньги, не только полученные от попадания в Лигу чемпионов. Я люблю футбол больше, чем деньги, поэтому мы их потратим", - сказал Игорь Суркис.
По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", испанской "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
- 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры