Луческу сделал что-то невероятное, - Суркис

5 октября, 2020, 16:29

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов тратить деньги на трансферы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Суркис доволен атмосферой в киевской команде после назначения Мирчи Луческу.

"Луческу сказал: давайте мы сначала решим задачу, разберемся, кто у нас есть. У нас много талантливой молодежи, и если мы сейчас кого-то купим, то перекроем им дорогу. Я не мог представить, что Забарный будет играть центральным защитником. В "Динамо" таким молодым не давали играть. Луческу сделал что-то невероятное. Команда на подъеме. То настроение, что было раньше, и сейчас - это небо и земля. Мы готовы тратить деньги, не только полученные от попадания в Лигу чемпионов. Я люблю футбол больше, чем деньги, поэтому мы их потратим", - сказал Игорь Суркис.

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", испанской "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".

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