 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу сделал что-то невероятное, - Суркис

Луческу сделал что-то невероятное, - Суркис


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов тратить деньги на трансферы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Суркис доволен атмосферой в киевской команде после назначения Мирчи Луческу.

"Луческу сказал: давайте мы сначала решим задачу, разберемся, кто у нас есть. У нас много талантливой молодежи, и если мы сейчас кого-то купим, то перекроем им дорогу. Я не мог представить, что Забарный будет играть центральным защитником. В "Динамо" таким молодым не давали играть. Луческу сделал что-то невероятное. Команда на подъеме. То настроение, что было раньше, и сейчас - это небо и земля. Мы готовы тратить деньги, не только полученные от попадания в Лигу чемпионов. Я люблю футбол больше, чем деньги, поэтому мы их потратим", - сказал Игорь Суркис.

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", испанской "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать