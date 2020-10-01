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Espreso.tvСпортХотел бы сыграть против "Барселоны", - футболист "Динамо" перед жеребьевкой ЛЧ

Хотел бы сыграть против "Барселоны", - футболист "Динамо" перед жеребьевкой ЛЧ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

21-летний защитник признался, что является фанатом "Барсы".

"Я счастлив. Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, не в джинсах, а на поле. Считаю, что чемпионский титул должен быть следующим. В ЛЧ все команды сильные. Это Лига чемпионов. Хотелось бы" Барселону ", ведь я болельщик этого клуба. А из первой корзины - не знаю ", сказал Виталий Миколенко.

30 сентября состоялись заключительные матчи квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового раунда. Украина на основной стадии ЛЧ в этом сезоне будут представлять два клуба - "Шахтер" во время жеребьевки будет находиться во второй корзине, "Динамо" - в третьем.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится сегодня, 1 октября. Начало в 18:00.

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