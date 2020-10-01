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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа


фото: Getty Images
Сегодня, 1 октября, в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерским "Ференцварошем".

Донецкий "Шахтер" в групповом раунде померяется силами с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и немецкой "Боруссией"

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Группа А

  1. "Бавария" (Германия).
  2. "Атлетико" (Испания).
  3. "Зальцбург" (Австрия).
  4. "Локомотив" (Россия).

Группа B

  1. "Реал" (Испания).
  2. "Шахтер" (Украина).
  3. "Интер" (Италия).
  4. "Боруссия Менхенгладбах" (Германия).

Группа C

  1. "Порту" (Португалия).
  2. "Манчестер Сити" (Англия).
  3. "Олимпиакос" (Греция).
  4. "Марсель" (Франция).

Группа D

  1. "Ливерпуль" (Англия).
  2. "Аякс" (Нидерланды).
  3. "Аталанта" (Италия).
  4. "Мидтьюланд" (Дания).

Группа E

  1. "Севилья" (Испания).
  2. "Челси" (Англия).
  3. "Краснодар" (Россия).
  4. "Ренн" (Франция).

Группа F

  1. "Зенит" (Россия).
  2. "Боруссия" (Германия).
  3. "Лацио" (Италия).
  4. "Брюгге" (Бельгия).

Группа G

  1. "Ювентус" (Италия).
  2. "Барселона" (Испания).
  3. "Динамо" (Украина).
  4. "Ференцварош" (Венгрия).

Группа H

  1. ПСЖ (Франция).
  2. "Манчестер Юнайтед" (Англия).
  3. "Лейпциг" (Германия).
  4. "Истанбул" (Турция).

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