Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
1 октября, 2020, 19:21
Сегодня, 1 октября, в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21
Об этом сообщает Еспресо.TV.
УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерским "Ференцварошем".
Донецкий "Шахтер" в групповом раунде померяется силами с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и немецкой "Боруссией"
Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:
Группа А
- "Бавария" (Германия).
- "Атлетико" (Испания).
- "Зальцбург" (Австрия).
- "Локомотив" (Россия).
Группа B
- "Реал" (Испания).
- "Шахтер" (Украина).
- "Интер" (Италия).
- "Боруссия Менхенгладбах" (Германия).
Группа C
- "Порту" (Португалия).
- "Манчестер Сити" (Англия).
- "Олимпиакос" (Греция).
- "Марсель" (Франция).
Группа D
- "Ливерпуль" (Англия).
- "Аякс" (Нидерланды).
- "Аталанта" (Италия).
- "Мидтьюланд" (Дания).
Группа E
- "Севилья" (Испания).
- "Челси" (Англия).
- "Краснодар" (Россия).
- "Ренн" (Франция).
Группа F
- "Зенит" (Россия).
- "Боруссия" (Германия).
- "Лацио" (Италия).
- "Брюгге" (Бельгия).
Группа G
- "Ювентус" (Италия).
- "Барселона" (Испания).
- "Динамо" (Украина).
- "Ференцварош" (Венгрия).
Группа H
- ПСЖ (Франция).
- "Манчестер Юнайтед" (Англия).
- "Лейпциг" (Германия).
- "Истанбул" (Турция).
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
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