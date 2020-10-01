Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

1 октября, 2020, 19:21

Сегодня, 1 октября, в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерским "Ференцварошем".

Донецкий "Шахтер" в групповом раунде померяется силами с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и немецкой "Боруссией"

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Группа А

"Бавария" (Германия). "Атлетико" (Испания). "Зальцбург" (Австрия). "Локомотив" (Россия).

Группа B

"Реал" (Испания). "Шахтер" (Украина). "Интер" (Италия). "Боруссия Менхенгладбах" (Германия).

Группа C

"Порту" (Португалия). "Манчестер Сити" (Англия). "Олимпиакос" (Греция). "Марсель" (Франция).

Группа D

"Ливерпуль" (Англия). "Аякс" (Нидерланды). "Аталанта" (Италия). "Мидтьюланд" (Дания).

Группа E

"Севилья" (Испания). "Челси" (Англия). "Краснодар" (Россия). "Ренн" (Франция).

Группа F

"Зенит" (Россия). "Боруссия" (Германия). "Лацио" (Италия). "Брюгге" (Бельгия).

Группа G

"Ювентус" (Италия). "Барселона" (Испания). "Динамо" (Украина). "Ференцварош" (Венгрия).

Группа H

ПСЖ (Франция). "Манчестер Юнайтед" (Англия). "Лейпциг" (Германия). "Истанбул" (Турция).

1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.