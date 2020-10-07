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Espreso.tvЭкономикаМАУ отменила рейсы в Ереван до конца октября из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

МАУ отменила рейсы в Ереван до конца октября из-за боевых действий в Нагорном Карабахе


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Армению до конца октября в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван до 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по дальнейшим рейсам в Ереван в конце октября.

"МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что сотрудники МАУ обеспечат необходимую поддержку пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Ереван.

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