МАУ отменила рейсы в Ереван до конца октября из-за боевых действий в Нагорном Карабахе
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван до 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по дальнейшим рейсам в Ереван в конце октября.
"МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", - отметили в пресс-службе.
В компании добавили, что сотрудники МАУ обеспечат необходимую поддержку пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Ереван.
- 27 сентября между Азербайджаном и Арменией возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
- Впоследствии из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Международные авиалинии Украины отменили рейсы в Ереван.
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