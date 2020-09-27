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Espreso.tvОбществоМИД Украины отреагировал на обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией

МИД Украины отреагировал на обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией


фото: Укрінформ
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает МИД Украины в twitter.

В МИД призвали к мирному урегулированию конфликта и диалога.

"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

  • Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

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