Авиакомпания МАУ отменила рейсы в Ереван
Об этом сообщает МАУ в facebook.
В МАУ отметили, что учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном Центром управления рисками авиакомпании было принято решение о временной отмене рейсов в Ереван.
Необходимость осуществления пресечения обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.
"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - сказал руководитель МАУ Евгений Дыхне.
Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию 28 сентября в 20:10.
Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.
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