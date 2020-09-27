Авиакомпания МАУ отменила рейсы в Ереван

27 сентября, 2020, 21:47

Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Международные авиалинии Украины отменили рейсы в Ереван

Об этом сообщает МАУ в facebook.

В МАУ отметили, что учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном Центром управления рисками авиакомпании было принято решение о временной отмене рейсов в Ереван.

Необходимость осуществления пресечения обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - сказал руководитель МАУ Евгений Дыхне.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию 28 сентября в 20:10.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

7 сентября между Азербайджаном и Арменией возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе

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