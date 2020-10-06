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Espreso.tvЭкономикаЗеленский исключил Смелянского из наблюдательного совета Укроборонпрома

Зеленский исключил Смелянского из наблюдательного совета Укроборонпрома


фото: 24tv
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исключении Игоря Смелянского из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, Зеленский постановил прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского.

  • Напомним, в августе Игорь Смелянский просил президента Украины Владимира Зеленского вывести его из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности

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