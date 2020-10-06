Зеленский исключил Смелянского из наблюдательного совета Укроборонпрома
6 октября, 2020, 14:55
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исключении Игоря Смелянского из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.
Согласно тексту указа, Зеленский постановил прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского.
- Напомним, в августе Игорь Смелянский просил президента Украины Владимира Зеленского вывести его из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
- 6 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать