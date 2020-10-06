Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора "Укроборонпрома"
6 октября, 2020, 11:57
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности
Об этом говорится в указах президента №422 / 2020 и №423 / 2020 .
Первым указом Зеленский освободил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укроборонпром".
Другим президент назначил Фоменко и.о. гендиректора.
Игорь Фоменко занимал руководящие должности в Луганском патронном заводе, в АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group. Он был заместителем Абромавичюса.
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