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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора "Укроборонпрома"

Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора "Укроборонпрома"


фото: epravda
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности

Об этом говорится в указах президента №422 / 2020 и №423 / 2020 .

Первым указом Зеленский освободил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укроборонпром".

Другим президент назначил Фоменко и.о. гендиректора.

Игорь Фоменко занимал руководящие должности в Луганском патронном заводе, в АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group. Он был заместителем Абромавичюса.

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Источник: https://censor.net/ua/n3223132

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