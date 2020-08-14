Смелянский просит Зеленского вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Об этом глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в Facebook.
"Укрпочта ближайшее время, я надеюсь, подпишет многомиллионное (в евро) инвестиционное соглашение с ведущими международными финансовыми институтами. По их правилам - они не могут сделать это с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава Наблюдательного совета (концерна "Укроборонпром, - ред.)", - написал Смелянский.
По его словам, он был назначен президентом Украины в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" чуть меньше года назад.
"Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того ... состояния, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден ", - подчеркнул Смелянский.
- Напомним, в начале августа гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс подтвердил свои планы покинуть пост главы госконцерна.
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