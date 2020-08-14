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Espreso.tvЭкономикаСмелянский просит Зеленского вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Смелянский просит Зеленского вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Игорь Смелянский просит президента Украины Владимира Зеленского вывести его из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

"Укрпочта ближайшее время, я надеюсь, подпишет многомиллионное (в евро) инвестиционное соглашение с ведущими международными финансовыми институтами. По их правилам - они не могут сделать это с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава Наблюдательного совета (концерна "Укроборонпром, - ред.)", - написал Смелянский.

По его словам, он был назначен президентом Украины в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" чуть меньше года назад.

"Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того ... состояния, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден ", - подчеркнул Смелянский.

  • Напомним, в начале августа гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс подтвердил свои планы покинуть пост главы госконцерна.

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