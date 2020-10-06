Стало известно, где покажут бой Усик - Чисора

6 октября, 2020, 16:32

Медиасервис Megogo стал официальным транслятором поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой

Об этом сообщает telekritika.ua.

Сервис стал официальным транслятором боев промоутерской компании K2 Promotion, которую и представляет Александр Усик. Megogo будет транслировать бой по технологии Pay-per-view (прим. - плати и смотри). Стоимость просмотра трансляции в HD-качестве составит 49 грн. Постоянные пользователи Медиасервис получат скидку 40-50%.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb