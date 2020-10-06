Стало известно, где покажут бой Усик - Чисора
6 октября, 2020, 16:32
Медиасервис Megogo стал официальным транслятором поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой
Об этом сообщает telekritika.ua.
Сервис стал официальным транслятором боев промоутерской компании K2 Promotion, которую и представляет Александр Усик. Megogo будет транслировать бой по технологии Pay-per-view (прим. - плати и смотри). Стоимость просмотра трансляции в HD-качестве составит 49 грн. Постоянные пользователи Медиасервис получат скидку 40-50%.
Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.
- Напомним, 17 сентября Эдди Хирный заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 23 сентября Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком.
- 29 сентября Александр Усик подписал контрактное соглашение на бой с британцем Дереком Чисорой.
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