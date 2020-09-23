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Espreso.tvСпортСтал известен гонорар Чисоры за бой с Усиком

Стал известен гонорар Чисоры за бой с Усиком


фото: Getty Images
Британец Дерек Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком, который состоится 31 октября в Лондоне

Об этом сообщает "Чемпион".

По информации источника, британец готов выйти на ринг за 1 млн фунтов стерлингов, что больше чем вдвое меньше гонорара, который был обусловлен в прошлом году, когда в мире еще не началась пандемия коронавируса.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится 31 октября в Лондоне.

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