Стал известен гонорар Чисоры за бой с Усиком
23 сентября, 2020, 16:12
Британец Дерек Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком, который состоится 31 октября в Лондоне
Об этом сообщает "Чемпион".
По информации источника, британец готов выйти на ринг за 1 млн фунтов стерлингов, что больше чем вдвое меньше гонорара, который был обусловлен в прошлом году, когда в мире еще не началась пандемия коронавируса.
Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится 31 октября в Лондоне.
- Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.
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