Промоутер Усика сделал обнадеживающее заявление о бое с Чисорой

17 сентября, 2020, 11:46

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что украинский боксер близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам промоутера, Усик и Чисора близки к подписанию соглашения и не собираются отказываться от встречи, несмотря на то, что бой, вероятно, пройдет при пустых трибунах.

"Оба понимают, что без зрителей на O2 будет значительно меньше доходов, но они мечтают об этом поединке. Мы стараемся все посчитать. Пытаемся получить цифры. Усик разговаривает со мной, Чисора, Хэй звонит мне постоянно:" Давайте найдем путь, чтобы сделать этот бой - это грандиозно для бокса ". Но мы скованы тем фактом, что пока фанаты не допускаются на трибуны", - рассказал Хирн.

Бой против Чисоры станет вторым для Усика в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится 31 октября в Лондоне.

Напомним, 16 сентября Эдди Хирн заявил, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября пустых трибунах .

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