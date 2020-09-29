Усик подписал контракт на поединок с Чисорой

29 сентября, 2020, 19:02

Украинский боксер Александр Усик подписал контрактное соглашение на бой с британцем Дереком Чисорой

Об этом сообщает промоутер Эгис Климас в Instagram.

"Подписано и заверено печатью", - написал промоутер.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.

Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.

23 сентября Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком.

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