Усик подписал контракт на поединок с Чисорой
29 сентября, 2020, 19:02
Украинский боксер Александр Усик подписал контрактное соглашение на бой с британцем Дереком Чисорой
Об этом сообщает промоутер Эгис Климас в Instagram.
"Подписано и заверено печатью", - написал промоутер.
Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.
- Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 23 сентября Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком.
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