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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: спасатели ликвидировали 7 очагов возгорания

Пожары в Луганской области: спасатели ликвидировали 7 очагов возгорания


фото: dsns.gov.ua
В Луганской области по состоянию на день 5 октября из 10 основных очагов ликвидированы семь

Об этом сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Главного управления ГСЧС в Луганской области Светлана Плетнинцева в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Есть 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности. 7 из них уже ликвидированы, один - локализован", - сообщила она.

По ее словам, в настоящее время принимаются меры по локализации двух очагов пожара лесного массива вблизи сел Смоляниново и Артема.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. гектаров.

"У нас снова возник пожар в Станично-Луганском районе. Об этом поступила информация на пункт связи службы спасения днем в 12:12. Сообщили о возгорании сухой травы. Немедленно на место были направлены спасатели. Сейчас они там работают. Их там 35 человек. Привлечено семь пожарных систем. примерно там 15 гектаров сухой травы и примерно 2 гектара хвойной подстилки", - добавила Плетнинцева.

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