У пресс-секретаря Трампа подтвердили коронавирус

5 октября, 2020, 19:43

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени заявила, что заразилась коронавирусом

Об этом она сообщила в Twitter.

"В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. Я начну карантин и продолжу работать от имени американского народа удаленно", - отметила Макинени.

Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что болен коронавирусом.

Впоследствии, больной коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил в twitter, что чувствует себя хорошо.

Президент США Дональд Трамп, который находится на лечении в военном медицинском центре с коронавирусом, появился перед своими сторонниками в салоне авто.

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