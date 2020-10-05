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Espreso.tvМирУ пресс-секретаря Трампа подтвердили коронавирус

У пресс-секретаря Трампа подтвердили коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени заявила, что заразилась коронавирусом

Об этом она сообщила в Twitter.

"В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. Я начну карантин и продолжу работать от имени американского народа удаленно", - отметила Макинени.

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