У пресс-секретаря Трампа подтвердили коронавирус
5 октября, 2020, 19:43
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени заявила, что заразилась коронавирусом
Об этом она сообщила в Twitter.
"В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. Я начну карантин и продолжу работать от имени американского народа удаленно", - отметила Макинени.
October 5, 2020
- Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что болен коронавирусом.
- Впоследствии, больной коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил в twitter, что чувствует себя хорошо.
- Президент США Дональд Трамп, который находится на лечении в военном медицинском центре с коронавирусом, появился перед своими сторонниками в салоне авто.
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