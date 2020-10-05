Минэкономики намерено цифровизировать четыре услуги Госпродпотребслужбы

5 октября, 2020, 16:00

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено перевести в онлайн четыре услуги Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Согласно сообщению, в Госпродпотребслужбе готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации.

"В частности, речь идет об оцифровке электронного реестра мощностей операторов рынка, введении электронных ветеринарных сертификатов, цифровизации фитосанитарных услуг, а также разработке онлайн-платформы для подачи и отслеживания жалоб потребителей", - отметили в пресс-службе.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, внедрение цифровых услуг Госпродпотребслужбы окажет положительное влияние на операторов рынка и простых потребителей.

"В первую очередь мы говорим об оптимизации бизнес-процессов, об экономии времени, об удобстве, о возможности обмена документами с международными партнерами, о невозможности фальсификации. Цифровизация Госпродпотребслужбы - это весомый шаг к интеграции с международными информационными системами и к усилению наших экспортных возможностей", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

В частности, регистрацию мощностей планируют разрешить через приложение "Дія" или портал Госпродпотребслужбы. Отмечается, что это позволит обеспечить обмен данными с другими государственными реестрами, а также реализовать удобную поисковую систему на портале ведомства. В Минэкономики планируют запустить этот проект до конца 2020 года.

Также планируется разработать онлайн-платформы для подачи и отслеживания жалоб потребителей. Это позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию по их рассмотрению. В то же время Госпродпотребслужба сможет оцифровать и повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей.

Напомним, Министерство цифровой трансформации перевело в онлайн 16 государственных услуг.

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