"Никаких больше бумаг": Зеленский пообещал, что с 2021 года госучреждения не будут требовать бумажных справок

5 октября, 2020, 14:44

Об этом Зеленский сказал во время форума Diia Summit.

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless, то есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое важное, ни одно государственное учреждение не сможет требовать никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных услуг", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что с 2021 года все государственные услуги должны стать доступными онлайн и добавил, что пользователей приложения "Дия" сейчас уже 5 млн.

Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.

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