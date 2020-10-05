 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Никаких больше бумаг": Зеленский пообещал, что с 2021 года госучреждения не будут требовать бумажных справок

"Никаких больше бумаг": Зеленский пообещал, что с 2021 года госучреждения не будут требовать бумажных справок


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 2021 года ни одно государственное учреждение не будет требовать никаких справок

Об этом Зеленский сказал во время форума Diia Summit.

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless, то есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое важное, ни одно государственное учреждение не сможет требовать никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных услуг", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что с 2021 года все государственные услуги должны стать доступными онлайн и добавил, что пользователей приложения "Дия" сейчас уже 5 млн.

  • Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать