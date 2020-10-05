Масштабное обновление приложения "Дія": Минцифры перевело в онлайн 16 государственных услуг
Об этом пресс-служба приложения "Дія" сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, теперь в приложении доступны цифровая карта налогоплательщика (РНОКПП), Справка переселенца (ВПО), свидетельство о рождении ребенка, а также электронная прописка в паспортах и свидетельстве.
Кроме того, в приложении появилась возможность поделиться копиями цифровых документов, оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения и долги по исполнительным производствами.
Отмечается, что для родителей в приложении "Дія" стал доступен сервис е-Малятко, который позволяет получить девять государственных услуг по одному заявлению. Также отныне разрешена регистрация государственной прописки через приложение.
В сфере строительства стали доступны услуги уведомлений о начале подготовительных работ, о начале строительных работ СС1, о начале строительных работ на основании стройпаспорта, а также декларация о готовности объекта к эксплуатации.
Для бизнеса станут доступными обновленные услуги по ФЛП, регистрация обществ с ограниченной ответственностью на основании модельного устава и переход таких предприятий на модельный устав.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 2021 года ни одно государственное учреждение не будет требовать никаких справок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры