5 октября, 2020, 15:36

Министерство цифровой трансформации перевело в онлайн 16 государственных услуг

Об этом пресс-служба приложения "Дія" сообщила в Telegram.

Согласно сообщению, теперь в приложении доступны цифровая карта налогоплательщика (РНОКПП), Справка переселенца (ВПО), свидетельство о рождении ребенка, а также электронная прописка в паспортах и свидетельстве.

Кроме того, в приложении появилась возможность поделиться копиями цифровых документов, оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения и долги по исполнительным производствами.

Отмечается, что для родителей в приложении "Дія" стал доступен сервис е-Малятко, который позволяет получить девять государственных услуг по одному заявлению. Также отныне разрешена регистрация государственной прописки через приложение.

В сфере строительства стали доступны услуги уведомлений о начале подготовительных работ, о начале строительных работ СС1, о начале строительных работ на основании стройпаспорта, а также декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Для бизнеса станут доступными обновленные услуги по ФЛП, регистрация обществ с ограниченной ответственностью на основании модельного устава и переход таких предприятий на модельный устав.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 2021 года ни одно государственное учреждение не будет требовать никаких справок.