"Олимпик" победил "Александрию" и опередил "Шахтер" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Олимпик" на 8-й минуте вывел вперед Шахаб Захедитабар. На 25-й минуте в свои ворота забил защитник "Александрии" Владислав Бабогло, в конце первого тайма преимущество дончан увеличил Иван Зотько, который реализовал пенальти.
Еще сложнее положение "Александрии" стало после удаления перед перерывом Евгения Банады.
На 61-й минуте за команду Владимира Шарана гол престижа забил Артем Ситало. Итоговый результат в компенсированное арбитром время с пенальти установил хавбек "Александрии" Дмитрий Гречишкин.
"Олимпик" победил 3:2, набрал 9 очков, опередил на 1 пункт "Шахтер" и вышел на третье место. "Александрия" имеет 6 баллов и идет восьмой.
Чемпионат Украины
5-й тур
4 октября
"Олимпик" - "Александрия" 3:2
Голы: Захедитабар, 8, Бабогло (авт.), Зотько, 44 (пен.) - Ситало, 61, Гречишкин, 90+2 (пен.)
Удаление: Банада, 45+1 ( "Александрия")
- В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место в турнирной таблице.
- Кроме того, 3 октября "Рух" в меньшинстве выстоял против "Львова" в дерби.
- В то же время, "Ингулец" в большинстве не смог переиграть на своем поле "Минай" .
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