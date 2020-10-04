"Олимпик" победил "Александрию" и опередил "Шахтер" в УПЛ

4 октября, 2020, 15:57

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" победил "Александрию" и опередил "Шахтер" в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Олимпик" на 8-й минуте вывел вперед Шахаб Захедитабар. На 25-й минуте в свои ворота забил защитник "Александрии" Владислав Бабогло, в конце первого тайма преимущество дончан увеличил Иван Зотько, который реализовал пенальти.

Еще сложнее положение "Александрии" стало после удаления перед перерывом Евгения Банады.

На 61-й минуте за команду Владимира Шарана гол престижа забил Артем Ситало. Итоговый результат в компенсированное арбитром время с пенальти установил хавбек "Александрии" Дмитрий Гречишкин.

"Олимпик" победил 3:2, набрал 9 очков, опередил на 1 пункт "Шахтер" и вышел на третье место. "Александрия" имеет 6 баллов и идет восьмой.

Чемпионат Украины

5-й тур

4 октября

"Олимпик" - "Александрия" 3:2

Голы: Захедитабар, 8, Бабогло (авт.), Зотько, 44 (пен.) - Ситало, 61, Гречишкин, 90+2 (пен.)

Удаление: Банада, 45+1 ( "Александрия")

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