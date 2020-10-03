 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Рух" в меньшинстве выстоял против "Львова" в дерби

"Рух" в меньшинстве выстоял против "Львова" в дерби


фото: facebook.com/ruhlviv
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Рух" сыграл вничью со "Львовом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Рух" с 34-й минуты играл в меньшинстве после удаления Вадима Парамонова. "Львов" не смог воспользоваться численным преимуществом и сыграл в дерби вничью 0: 0.

"Рух" имеет 2 очка и занимает 13-е место, "Львов" с 1 пунктом 14-й.

Чемпионат Украины

5-й тур

3 октября

"Рух" - "Львов" 0: 0

Удаление: Парамонов ( "Рух"), 34

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2020 суббота

больше новостей

3 октября, 2020 суббота

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать