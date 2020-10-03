"Рух" в меньшинстве выстоял против "Львова" в дерби
3 октября, 2020, 19:01
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Рух" сыграл вничью со "Львовом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Рух" с 34-й минуты играл в меньшинстве после удаления Вадима Парамонова. "Львов" не смог воспользоваться численным преимуществом и сыграл в дерби вничью 0: 0.
"Рух" имеет 2 очка и занимает 13-е место, "Львов" с 1 пунктом 14-й.
Чемпионат Украины
5-й тур
3 октября
"Рух" - "Львов" 0: 0
Удаление: Парамонов ( "Рух"), 34
- В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место в турнирной таблице.
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