"Ингулец" в большинстве не смог переиграть "Минай" в УПЛ

3 октября, 2020, 21:36

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" в большинстве не смог переиграть на своем поле "Минай"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 9-й минуте "Минай" с одиннадцатиметрового вывел вперед Анатолий Нуриев. На 35-й минуте счет сравнял Николоз Сичинава, который реализовал пенальти.

На 57-й минуте "Минай" остался в меньшинстве после удаления Василия Пиняшко. Однако, "Ингулец" не смог воспользоваться численным преимуществом.

"Ингулец" сыграл с "Минаем" вничью 1: 1, набрал 4 очка и занимает 10-е место. Клуб из Закарпатья также имеет 4 пункта и идет 11-м.

Чемпионат Украины

5-й тур

3 октября

"Ингулец" - "Минай" 1: 1

Голы: Сичинава, 35 (пен.) - Нуриев, 9 (пен.)

Удаление: Пиняшко, 57 ( "Минай")

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место в турнирной таблице.

Кроме того, 3 октября "Рух" в меньшинстве выстоял против "Львова" в дерби.

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