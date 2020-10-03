"Ингулец" в большинстве не смог переиграть "Минай" в УПЛ
3 октября, 2020, 21:36
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" в большинстве не смог переиграть на своем поле "Минай"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 9-й минуте "Минай" с одиннадцатиметрового вывел вперед Анатолий Нуриев. На 35-й минуте счет сравнял Николоз Сичинава, который реализовал пенальти.
На 57-й минуте "Минай" остался в меньшинстве после удаления Василия Пиняшко. Однако, "Ингулец" не смог воспользоваться численным преимуществом.
"Ингулец" сыграл с "Минаем" вничью 1: 1, набрал 4 очка и занимает 10-е место. Клуб из Закарпатья также имеет 4 пункта и идет 11-м.
Чемпионат Украины
5-й тур
3 октября
"Ингулец" - "Минай" 1: 1
Голы: Сичинава, 35 (пен.) - Нуриев, 9 (пен.)
Удаление: Пиняшко, 57 ( "Минай")
- В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место в турнирной таблице.
- Кроме того, 3 октября "Рух" в меньшинстве выстоял против "Львова" в дерби.
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