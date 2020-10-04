"Колос" на последних секундах одержал победу над "Мариуполем" в УПЛ
4 октября, 2020, 21:36
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле победил "Мариуполь", благодаря голу на последних секундах
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч между соседями по турнирной таблице в селе Ковалевка Киевской завершился победой "Колоса".
Ее команде Руслана Костишина в конце матча, в компенсированное арбитром время принес Павел Ореховский, который реализовал пенальти.
"Колос" победил "Мариуполь" 1:0, набрал 10 очков и вышел на третье место. Мариупольцы имеют 7 пунктов и идут седьмыми.
Чемпионат Украины
5-й тур
4 октября
"Колос" - "Мариуполь" 1:0
Гол: Ореховский, 90+6 (пен.)
- 3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место.
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей".
- Кроме этого, в воскресенье "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Десну" .
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