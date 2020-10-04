"Колос" на последних секундах одержал победу над "Мариуполем" в УПЛ

4 октября, 2020, 21:36

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле победил "Мариуполь", благодаря голу на последних секундах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч между соседями по турнирной таблице в селе Ковалевка Киевской завершился победой "Колоса".

Ее команде Руслана Костишина в конце матча, в компенсированное арбитром время принес Павел Ореховский, который реализовал пенальти.

"Колос" победил "Мариуполь" 1:0, набрал 10 очков и вышел на третье место. Мариупольцы имеют 7 пунктов и идут седьмыми.

Чемпионат Украины

5-й тур

4 октября

"Колос" - "Мариуполь" 1:0

Гол: Ореховский, 90+6 (пен.)

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