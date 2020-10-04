Госпитализированный с коронавирусом Трамп записал видеообращение

4 октября, 2020, 15:39

Больной COVID-19 президент США Дональд Трамп записал видеообращение и пообещал вскоре вернуться к избирательной кампании

Видео Трамп выложил в twitter.

Президент США, который находится на лечении в военном госпитале близ Вашингтона, заявил, что чувствует себя намного лучше и надеется вскоре вернуться для завершения избирательной кампании.

В четырехминутном видео Трамп сообщил, что следующие несколько дней станут для него настоящим тестом. Он поблагодарил всех людей в США и других странах, которые выразили ему поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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