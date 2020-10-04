Госпитализированный с коронавирусом Трамп записал видеообращение
4 октября, 2020, 15:39
Больной COVID-19 президент США Дональд Трамп записал видеообращение и пообещал вскоре вернуться к избирательной кампании
Видео Трамп выложил в twitter.
Президент США, который находится на лечении в военном госпитале близ Вашингтона, заявил, что чувствует себя намного лучше и надеется вскоре вернуться для завершения избирательной кампании.
В четырехминутном видео Трамп сообщил, что следующие несколько дней станут для него настоящим тестом. Он поблагодарил всех людей в США и других странах, которые выразили ему поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
October 3, 2020
- Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что больной коронавирусом президент США чувствует себя хорошо.
- В то же время, источники в Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут решающими для больного COVID-19 президента США Дональда Трампа.
- Больной коронавирус президент США Дональд Трамп заявил в twitter, что чувствует себя хорошо.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры