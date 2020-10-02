Тренер молодежной команды "Динамо" хочет занять пост Луческу
2 октября, 2020, 21:48
Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал, что поставил цель возглавить первую команду киевского клуба
Об этом сообщает youtube-канал Sport Arena.
Однако специалист пока ждет, когда получит такое предложение.
"Сейчас я тренер команды U-19. Как только придет время, когда придет такое предложение, тогда и будем об этом говорить. У меня сейчас есть план развития, который я себе наметил. Я иду по этому плану. Хотел бы стать главным тренером "Динамо"? Конечно, это моя цель ", - сказал Игорь Костюк.
- 29 сентября в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87млн евро.
- 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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