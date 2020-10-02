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Espreso.tvСпортТренер молодежной команды "Динамо" хочет занять пост Луческу

Тренер молодежной команды "Динамо" хочет занять пост Луческу


фото: fcdynamo.kiev.ua/
Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал, что поставил цель возглавить первую команду киевского клуба

Об этом сообщает youtube-канал Sport Arena.

Однако специалист пока ждет, когда получит такое предложение.

"Сейчас я тренер команды U-19. Как только придет время, когда придет такое предложение, тогда и будем об этом говорить. У меня сейчас есть план развития, который я себе наметил. Я иду по этому плану. Хотел бы стать главным тренером "Динамо"? Конечно, это моя цель ", - сказал Игорь Костюк.

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