Тренер молодежной команды "Динамо" хочет занять пост Луческу

2 октября, 2020, 21:48

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал, что поставил цель возглавить первую команду киевского клуба

Об этом сообщает youtube-канал Sport Arena.

Однако специалист пока ждет, когда получит такое предложение.

"Сейчас я тренер команды U-19. Как только придет время, когда придет такое предложение, тогда и будем об этом говорить. У меня сейчас есть план развития, который я себе наметил. Я иду по этому плану. Хотел бы стать главным тренером "Динамо"? Конечно, это моя цель ", - сказал Игорь Костюк.

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