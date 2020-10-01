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Espreso.tvСпортЖеребьевка ЛЧ: определены все возможные соперники "Шахтера" и "Динамо"

Жеребьевка ЛЧ: определены все возможные соперники "Шахтера" и "Динамо"


фото: Getty Images
Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которого соперников получат "Шахтер" и "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

30 сентября состоялись заключительные матчи квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового раунда. Украину на основной стадии ЛЧ в этом сезоне будут представлять два клуба - "Шахтер" при жеребьевке будет находиться во второй корзине, "Динамо" - в третьей.

Жеребьевка Лиги чемпионов:

1-я корзина: "Бавария" (Германия), "Севилья" (Испания), "Реал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия ), "Порту" (Португалия)

2-я корзина: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) , "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды)

3-я корзина: "Динамо" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Лейпциг" (Германия), "Интер" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Краснодар" (Россия), "Аталанта" (Италия)

4-я корзина: "Локомотив" (Россия), "Марсель" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Истанбул" (Турция), "Ренн" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия)

Жеребьевка состоится 1 октября в 18:00.

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