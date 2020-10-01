УЕФА назвали лучшего футболиста сезона
1 октября, 2020, 19:36
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком сезона 2019/20 по версии УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вместе с немецким топ-клубом поляк выиграл главный трофей европейского футбола - Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
В прошлом сезоне 32-летний Роберт Левандовски провел 47 матчей, забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.
- 25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .
- 1 октября Мануэль Нойер стал лучшим голкипером Лиги чемпионов 2019/20.
- Йозуа Киммиха признали лучшим защитником Лиги чемпионов 2019/20.
- Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером Лиги чемпионов 2019/20.
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