 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА назвали лучшего футболиста сезона

УЕФА назвали лучшего футболиста сезона


фото: Getty Images
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком сезона 2019/20 по версии УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вместе с немецким топ-клубом поляк выиграл главный трофей европейского футбола - Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

В прошлом сезоне 32-летний Роберт Левандовски провел 47 матчей, забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать