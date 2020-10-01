УЕФА назвали лучшего тренера прошлого сезона
1 октября, 2020, 19:31
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером Лиги чемпионов 2019/20
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Под руководством Флика немецкий топ-клуб выиграл главный трофей европейского футбола, победив в финале французский ПСЖ (1: 0).
Лучшим полузащитником признали хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне. Награду лучшего нападающего получил форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
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