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Espreso.tvСпортУЕФА назвали лучшего тренера прошлого сезона

УЕФА назвали лучшего тренера прошлого сезона


фото: Getty Images
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером Лиги чемпионов 2019/20

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Под руководством Флика немецкий топ-клуб выиграл главный трофей европейского футбола, победив в финале французский ПСЖ (1: 0).

Лучшим полузащитником признали хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне. Награду лучшего нападающего получил форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

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