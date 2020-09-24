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Espreso.tvСпорт"Бавария" победила "Севилью" и получила Суперкубок УЕФА

"Бавария" победила "Севилью" и получила Суперкубок УЕФА


фото: Getty Images
В матче за Суперкубок УЕФА немецкая "Бавария" обыграла в дополнительное время испанскую "Севилью"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Будапеште в матче за Суперкубок УЕФА встречались "Бавария", которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов и "Севилья", которая стала победительницей Лиги Европы.

"Севилья" вышла вперед на 13-й минуте. Давид Алаба толкнул в штрафной Ивана Ракитича и рефери назначил в ворота "Баварии" одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Лукас Окампос, который вывел испанцев вперед.

"Бавария" отыгралась на 33-й минуте - Роберт Левандовски сбросил мяч под удар Леону Горецке, который расстрелял ворота из района одиннадцатиметровой отметки.

Команды продолжали выяснять отношения в дополнительное время.

На 104-й минуте "Бавария" повела в счете благодаря голу Хави Мартинеса.

Гол испанца в итоге стал победным.

"Бавария" победила "Севилью" и получила Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА

финал

24 сентября

"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания) 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Горецка, 33, Мартинес, 104 - Окампос, 13 (пен.)

"Бавария": Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Люка Эрнандес (Хави Мартинес, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Кимми, Гнабри, Горецка (Дэвис, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

"Севилья": Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Жордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 73), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56) .

Предупреждение: Алаба, 12 Жордан, 45, Кунда, 55, Фернандо, 70, Люка Эрнандес, 90, Эскудеро, 119.

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