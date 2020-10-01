УЕФА назвали лучшего защитника сезона
1 октября, 2020, 18:44
Игрок мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих стал лучшим защитником Лиги чемпионов 2019/20
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вместе с немецким топ-клубом Киммих выиграл главный трофей европейского футбола, победив в финале французский ПСЖ (1: 0).
25-летний Йозуа Киммих провел 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в прошлом сезоне ЛЧ.
- 25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .
- 1 октября Мануэль Нойер стал лучшим голкипером Лиги чемпионов 2019/20
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