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Espreso.tvСпортШевченко вызвал в сборную Украины 18-летнего защитника "Динамо"

Шевченко вызвал в сборную Украины 18-летнего защитника "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный получил дебютный вызов в сборную Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо"

18-летний центрбек присоединился к основному составу "Динамо" только в августе этого года. Ранее Илья Забарный защищал цвета молодежных команд киевлян.

Второй в этом году мини-сбор национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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