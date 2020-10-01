Шевченко вызвал в сборную Украины 18-летнего защитника "Динамо"
1 октября, 2020, 20:31
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный получил дебютный вызов в сборную Украины
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо"
18-летний центрбек присоединился к основному составу "Динамо" только в августе этого года. Ранее Илья Забарный защищал цвета молодежных команд киевлян.
Второй в этом году мини-сбор национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.
- 21 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список вызванных игроков на мини-сбор в октябре.
- 30 сентября стало известно, что Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
- 30 сентября Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова.
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