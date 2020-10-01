Шевченко вызвал в сборную Украины 18-летнего защитника "Динамо"

1 октября, 2020, 20:31

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный получил дебютный вызов в сборную Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо"

18-летний центрбек присоединился к основному составу "Динамо" только в августе этого года. Ранее Илья Забарный защищал цвета молодежных команд киевлян.

Второй в этом году мини-сбор национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.