Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи октября
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В список попали 28 исполнителей. Среди вызванных игроков есть и новичок. Речь идет о защитнике Евгении Чеберко, который этим летом подписал контракт с австрийским ЛАСКом.
Вторые в этом году мини-сборы национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия ), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин "Ференцварош", Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").
Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2:1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре.
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