Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи октября

21 сентября, 2020, 19:13

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список вызванных игроков на мини-сборы в октябре

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В список попали 28 исполнителей. Среди вызванных игроков есть и новичок. Речь идет о защитнике Евгении Чеберко, который этим летом подписал контракт с австрийским ЛАСКом.

Вторые в этом году мини-сборы национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия ), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).

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