Шевченко нашел замену Зинченко в сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
"В связи с травмированием игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко, которое не позволит ему принять участие в подготовке сборной Украины к октябрьским поединкам, Андрей Шевченко решил довызвать в национальную команду полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова", - говорится в заявлении УАФ.
Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке главного тренера сине-желтых, но, не имея оптимальных игровых кондиций, пропустил сбор.
Второй в этом году мини-сбор национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.
- 30 сентября стало известно, что Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
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