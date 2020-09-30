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Espreso.tvСпортШевченко нашел замену Зинченко в сборной Украины

Шевченко нашел замену Зинченко в сборной Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

"В связи с травмированием игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко, которое не позволит ему принять участие в подготовке сборной Украины к октябрьским поединкам, Андрей Шевченко решил довызвать в национальную команду полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова", - говорится в заявлении УАФ.

Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке главного тренера сине-желтых, но, не имея оптимальных игровых кондиций, пропустил сбор.

Второй в этом году мини-сбор национальная команда начнет 5 октября. Команду Андрея Шевченко ждет товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в Париже. А также два матча Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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