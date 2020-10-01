"Ворскла" продлила контракт с главным тренером
1 октября, 2020, 21:59
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов принял предложение руководства клуба продолжить сотрудничество с полтавским клубом
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Новый контракт Юрия Максимова рассчитан до конца мая 2022 года.
"Вероятно, такому решению обеих сторон способствовали успешные выступления игроков Ворсклы в конце прошлого сезона, когда команда сумела пробиться в финал Кубка Украины, где дала настоящий бой киевскому "Динамо", а также старт нынешнего сезона в УПЛ", - говорится в заявлении клуба.
После четырех туров УПЛ "Ворскла" делит первое-второе место с киевским "Динамо". У обеих команд по 10 очков.
- Напомним, 26 сентября "Динамо" победило в Киеве "Минай" .
- В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
- Кроме этого, "Александрия" в субботу на своем поле разгромила "Днепр-1" .
- 27 сентября "Заря" в гостях разгромила "Львов" со счетом 5: 0.
- "Шахтер" в воскресенье обыграл в Киеве "Олимпик" и вышел на третье место в турнирной таблице.
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