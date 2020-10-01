"Ворскла" продлила контракт с главным тренером

1 октября, 2020, 21:59

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов принял предложение руководства клуба продолжить сотрудничество с полтавским клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Новый контракт Юрия Максимова рассчитан до конца мая 2022 года.

"Вероятно, такому решению обеих сторон способствовали успешные выступления игроков Ворсклы в конце прошлого сезона, когда команда сумела пробиться в финал Кубка Украины, где дала настоящий бой киевскому "Динамо", а также старт нынешнего сезона в УПЛ", - говорится в заявлении клуба.

После четырех туров УПЛ "Ворскла" делит первое-второе место с киевским "Динамо". У обеих команд по 10 очков.

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