"Шахтер" победил "Олимпик" и вышел на третье место в УПЛ
27 сентября, 2020, 18:53
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" обыграл в Киеве "Олимпик" и вышел на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На НСК "Олимпийский" команда Луиша Каштру могла выходить вперед на 42-й минуте, однако Алан Патрик не реализовал пенальти.
"Шахтер" доказал свое превосходство после перерыва. На 65-й минуте забил Виктор Коваленко, сразу после него отличился Жуниор Мораес.
"Шахтер" победил "Олимпик" 2: 0, набрал 8 очков и вышел на третье место. Дончан опережают "Динамо" и "Ворскла", которые имеют по 10 пунктов.
Чемпионат Украины
4-й тур
27 сентября
"Шахтер" - "Олимпик" 2: 0
Голы: Коваленко, 65, Мораес, 66
На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти ( "Шахтер")
- Напомним, 26 сентября "Динамо" победило в Киеве "Минай" .
- В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
- Кроме этого, "Александрия" в субботу на своем поле разгромила "Днепр-1" .
- 27 сентября "Заря" в гостях разгромила "Львов" за счетом 5: 0.
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