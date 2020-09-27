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Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Олимпик" и вышел на третье место в УПЛ

"Шахтер" победил "Олимпик" и вышел на третье место в УПЛ


фото: twitter.com/FCShakhtar
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" обыграл в Киеве "Олимпик" и вышел на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На НСК "Олимпийский" команда Луиша Каштру могла выходить вперед на 42-й минуте, однако Алан Патрик не реализовал пенальти.

"Шахтер" доказал свое превосходство после перерыва. На 65-й минуте забил Виктор Коваленко, сразу после него отличился Жуниор Мораес.

"Шахтер" победил "Олимпик" 2: 0, набрал 8 очков и вышел на третье место. Дончан опережают "Динамо" и "Ворскла", которые имеют по 10 пунктов.

Чемпионат Украины

4-й тур

27 сентября

"Шахтер" - "Олимпик" 2: 0

Голы: Коваленко, 65, Мораес, 66

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти ( "Шахтер")

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