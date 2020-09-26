 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" разгромило "Минай" в чемпионате Украины

"Динамо" разгромило "Минай" в чемпионате Украины


фото: twitter.com/DynamoKyiv
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Киеве "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Игра, по договоренности команд, проходила в Киеве, хотя номинальным хозяином поля был "Минай".

Клуб из Закарпатья уже на 14-й минуте остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Павлыша и получил в свои ворота пенальти. Одиннадцатиметровый не смог реализовать Беньямин Вербич.

Однако, динамовцы воспользовались численным преимуществом позже. На 36-й минуте киевлян вывел вперед Александр Андриевский. До перерыва второй гол забил Виктор Цыганков.

На 59-й минуте до разгромного счет довел Вербич. Через 10 минут в собственные ворота забил Мислав Матич.

"Динамо" победило "Минай" 4:0, набрало 10 очков и вышло на первое место в турнирной таблице. "Минай" имеет 3 пункта и идет восьмым.

Чемпионат Украины

4-й тур

26 сентября

"Минай" - "Динамо" 0:4

Голы: Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59, Матич, 69 (авт.)

Удаление: Павлыш, 14 ( "Минай")

На 15-й минуте Вербич не реализовал пенальти

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2020 суббота

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

26 сентября, 2020 суббота

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать