"Динамо" разгромило "Минай" в чемпионате Украины

26 сентября, 2020, 15:52

В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Киеве "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Игра, по договоренности команд, проходила в Киеве, хотя номинальным хозяином поля был "Минай".

Клуб из Закарпатья уже на 14-й минуте остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Павлыша и получил в свои ворота пенальти. Одиннадцатиметровый не смог реализовать Беньямин Вербич.

Однако, динамовцы воспользовались численным преимуществом позже. На 36-й минуте киевлян вывел вперед Александр Андриевский. До перерыва второй гол забил Виктор Цыганков.

На 59-й минуте до разгромного счет довел Вербич. Через 10 минут в собственные ворота забил Мислав Матич.

"Динамо" победило "Минай" 4:0, набрало 10 очков и вышло на первое место в турнирной таблице. "Минай" имеет 3 пункта и идет восьмым.

Чемпионат Украины

4-й тур

26 сентября

"Минай" - "Динамо" 0:4

Голы: Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59, Матич, 69 (авт.)

Удаление: Павлыш, 14 ( "Минай")

На 15-й минуте Вербич не реализовал пенальти

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