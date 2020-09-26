"Ворскла" сыграла вничью с "Мариуполем" и догнала "Динамо" в УПЛ
26 сентября, 2020, 19:25
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Полтавчане в игре с мариупольцами впервые в сезонепотеряли очки. "Ворскла" набрала 10 баллов и догнала нового лидера чемпионата Украины - "Динамо". Киевляне также имеют 10 очков, но находятся на первом месте по дополнительным показателям.
"Мариуполь" имеет 7 пунктов и идет третьим.
Чемпионат Украины
4-й тур
26 сентября
"Ворскла" - "Мариуполь" 0:0
На 90+6 минуте изъято Петерман ( "Мариуполь")
- Напомним, 26 сентября в 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Киеве "Минай".
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