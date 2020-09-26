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Espreso.tvСпорт"Ворскла" сыграла вничью с "Мариуполем" и догнала "Динамо" в УПЛ

"Ворскла" сыграла вничью с "Мариуполем" и догнала "Динамо" в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Полтавчане в игре с мариупольцами впервые в сезонепотеряли очки. "Ворскла" набрала 10 баллов и догнала нового лидера чемпионата Украины - "Динамо". Киевляне также имеют 10 очков, но находятся на первом месте по дополнительным показателям.

"Мариуполь" имеет 7 пунктов и идет третьим.

Чемпионат Украины

4-й тур

26 сентября

"Ворскла" - "Мариуполь" 0:0

На 90+6 минуте изъято Петерман ( "Мариуполь")

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