"Динамо" продлило контракт с Миколенко
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Новый договор защитника рассчитан на 5 лет. Финансовые условия не сообщаются. Известно, что свой контракт также продолжил Николай Шапаренко.
21-летний Виталий Миколенко является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.
Шапаренко - воспитанник "Мариуполя". Дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в киевское "Динамо" в 2015 году. 21-летний полузащитник провел 80 официальных матчей за основной состав и забил 12 мячей.
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- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - в третью.
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