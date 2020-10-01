"Динамо" продлило контракт с Миколенко

1 октября, 2020, 16:32

Киевское "Динамо" объявило о подписании нового контракта с защитником Виталием Миколенко

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новый договор защитника рассчитан на 5 лет. Финансовые условия не сообщаются. Известно, что свой контракт также продолжил Николай Шапаренко.

21-летний Виталий Миколенко является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

Шапаренко - воспитанник "Мариуполя". Дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в киевское "Динамо" в 2015 году. 21-летний полузащитник провел 80 официальных матчей за основной состав и забил 12 мячей.

29 сентября во плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.

Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро .

30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - в третью.

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