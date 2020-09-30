"Динамо" обошло ЦСКА в рейтинге УЕФА

30 сентября, 2020, 20:49

Киевское "Динамо" улучшило свои позиции в клубном рейтинге УЕФА

Об этом сообщает sport.ua.

Киевляне получили дополнительный балл за выход в групповой раунд ЛЧ и обогнали московский ЦСКА и испанскую "Валенсию" в клубном рейтинге УЕФА.

Командам-участницам группового раунда Лиги чемпионов начислено по 4 очка. Тем, кто гарантировал место в группе Лиги Европы, добавлено по 3 балла.

Клубный рейтинг УЕФА:

29 сентября во плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.

Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро.

30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" - в третью.

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