"Динамо" обошло ЦСКА в рейтинге УЕФА
30 сентября, 2020, 20:49
Киевское "Динамо" улучшило свои позиции в клубном рейтинге УЕФА
Об этом сообщает sport.ua.
Киевляне получили дополнительный балл за выход в групповой раунд ЛЧ и обогнали московский ЦСКА и испанскую "Валенсию" в клубном рейтинге УЕФА.
Командам-участницам группового раунда Лиги чемпионов начислено по 4 очка. Тем, кто гарантировал место в группе Лиги Европы, добавлено по 3 балла.
Клубный рейтинг УЕФА:
- 29 сентября во плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро.
- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" - в третью.
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