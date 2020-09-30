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Espreso.tvСпорт"Динамо" обошло ЦСКА в рейтинге УЕФА

"Динамо" обошло ЦСКА в рейтинге УЕФА


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" улучшило свои позиции в клубном рейтинге УЕФА

Об этом сообщает sport.ua.

Киевляне получили дополнительный балл за выход в групповой раунд ЛЧ и обогнали московский ЦСКА и испанскую "Валенсию" в клубном рейтинге УЕФА.

Командам-участницам группового раунда Лиги чемпионов начислено по 4 очка. Тем, кто гарантировал место в группе Лиги Европы, добавлено по 3 балла.

 

Клубный рейтинг УЕФА:

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