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Espreso.tvОбществоОАСК отказал "Демсокири" в участии в выборах в Киевсовет

ОАСК отказал "Демсокири" в участии в выборах в Киевсовет

30 сентября Окружной административный суд города Киева не допустил политическую партию "Демократическая Сокира" к участию в местных выборах в Киеве, встав на сторону теризбиркома

Об этом сообщила "премьер-министр" "Демократической Сокири" Кристина Морозова в Facebook.

"Суд Волка не допустил Демократическую Сокиру к участию в выборах в Киеве", - написала политик.

Напомним, 29 сентября Окружной административный суд Киева начал рассмотрение по иску политической партии "Демократическая Сокира" против территориальной избирательной комиссии города Киева из-за отказа политсиле в праве участвовать в выборах в Киевсовет.

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30 сентября активисты партии повторно собрались под судом, чтобы услышать решения.

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Один из соучредителей партии, журналист и блогер Виктор Трегубов заявил, что Д7 подаст апелляцию на решение ОАСК.

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"Что ж.Суддя Волк репутацию подтвердил. Жаль, не вышел кланяться на скандирование.Тепер апелляция", - прокомментировал политик.

"Суд приходит к выводу, что организация партии, выдвинувшей кандидатов на соответствующих выборах действительно входит в состав объектов избирательного процесса, при этом политическая партия в данных правоотношениях не может быть по отношению к городской организации политической партии организацией высшего уровня и действовать в ее интересах ", - говорится в решении ОАСК, которое обнародовал адвокат Д7 Вадим Колокольников в Facebook.

"Прогнозируемая (судя по количеству" космонавтов "в балаклавах) отказ. Да, будет апелляция. Да, будет еще много интересного ... Для интриги - у меня плохие новости для минимум двух субъектов избирательного процесса", - отметил юрист "Демсокиры ".

В партии отметили, что апелляция на решение ОАСК состоится через 2 дня.

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