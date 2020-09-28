Кандидата в мэры от партии Ляшко зарегистрировали, хотя за него внесли залог таким же способом, что и за список "Демсокиры", - ОПОРА

28 сентября, 2020, 13:23

Гражданская сеть "ОПОРА" назвала нерегистрацию ТИК "Демсокиры" на выборы в Киевсовет "неравными условиями для разных субъектов избирательного процесса"

Об этом говорится в заявлении общественной сети " ОПОРА " на сайте.

"Решение ТИК (территориальной избирательной комиссии, - ред.) о регистрации Михаила Поживанова кандидатом на должность Киевского городского председателя от территориальной организации партии" Радикальная партия Олега Ляшко " от 21.09.2020 года было принято вопреки части 2 статьи 225 Избирательного кодекса Украины. Ссылаясь на эту же статью, ТИК отказала в регистрации кандидатов Киевской городской организации "Демократическая Топор", создав опасный прецедент неодинакового применения законодательства о различных субъектах избирательного процесса ", - говорится в заявлении ОПОРЫ.

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Одна из членов ТИК заявила, что за день до отказа "Сокире" в регистрации загадочно исчезла заявление от партии и флешка с представлениями, однако до начала заседания их удалось найти. Участница ТИК, которая проводила проверку документов партии, сообщила, что все документы поступили в надлежащем состоянии за исключением платежки о внесении денежного залога.

Согласно части 1 статьи 222 и 224 Избирательного Кодекса соответствующий сельская, поселковая, городская избирательная комиссия регистрирует кандидатов в депутаты включенных в единый и территориального избирательных списков организации партии и кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, выдвинутого организацией партии, при условии получения им документа о внесении денежного залога в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса.

Законодательство не предусматривает возможности внесения денежного залога центральной организацией политической партии. Такие условия были прописаноу постановлении Центризбиркома от 21 августа 2020 года.

По закону внести денежный залог должна была Киевской городской организации "Демократическая Сокира", а внесла политическая партия "Демократическая Сокира". Поскольку политическая партия "Демократическая Топор" не является организацией партии высшего уровня по отношению к Киевской городской организации "Демократическая Топор", то денежный залог считается поданной ненадлежащим субъектом, который может быть основанием для отказа в регистрации.

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Согласно юридического заключения, зачитанного на заседании, к субъектам избирательного права (партий и кандидатов в мэры, - Ред.) должны быть применены одинаковые нормы, кроме того, поскольку решение ТИК не было обжаловано в сроки определенные законодательством, оно считается действующим и законным. По словам юриста, который докладывал, ЦИК, которая является комиссией высшего уровня по отношению к ТИК, не рассмотрела данный вопрос но не отменила его.

После доклада члены ТИК обсудили возможные будущие юридические последствия их решения, в частности спрашивали у юриста сможет ли он защищать их в суде, если до этого дойдет дело.

"Ситуация, когда партии с ячейками юридическими лицами имеют преимущество перед партиями с ячейками без статуса юридического лица (когда оба статусы предусмотренные законом о политических партиях) недопустима. Мы не согласны с решением ТИК, поскольку оно является незаконным и нарушает наше право быть избранными. готовим иск в суд ", - рассказал ОПОРЕ юрист" Демсокиры ", 9-й номер в списке партии в Киевсовет Тарас Котов.

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