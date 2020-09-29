Активисты "Демсокиры" устроили акцию под судом по делу о допуске партии на выборы в Киевсовет
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Письменную трансляцию из зала суда, где проходит рассмотрение иска партии "Демократическая сокира" в территориальную избирательную комиссию города Киева вел лидер партии Юрий Гудименко.
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Он отметил, что на заседание в Окружной административный суд не были допущены представители общественной сети "ОПОРА".
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Юрий Гудименко подчеркнул, что рассмотрение иска назначено на 13:00, однако по состоянию на 16:00 заседание не началось.
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Активисты продолжают оставаться под судом по адресу Большая Васильковская, 81-А. По состоянию на 16:00 их около полутора сотен.
На акцию протеста партии пришел кандидат от партии "ЕС" в Киевсовет Александр Погребиский (Фото - Александр Нойнец)
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Во внутренний двор ОАСК прибыл автобус с правоохранителями (Фото - Татьяна Локацкая и Андрей Трембач):
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