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Espreso.tvОбществоИск "Демсокиры" по нерегистрации партии будет рассматривать ОАСК, который мы требовали расформировать ", - Гудименко

Иск "Демсокиры" по нерегистрации партии будет рассматривать ОАСК, который мы требовали расформировать ", - Гудименко


фото: 5 канал
Соучредитель и лидер "Демократической Сокири" Юрий Гудименко рассказал о деталях иска партии из-за отказа в регистрации на местных выборах в Киеве

Об этом Гудименко рассказал в комментарии для Еспресо.TV .

По его словам, иск "Демократической Топоры" незаконного снятия с регистрации на выборах в Киевсовет будут рассматривать в Окружном административном суде города Киева (ОАСК).

"Мы недавно требовали расформировать Окружной админсуд, а его голову - судью Павла Вовка - посадить за коррупцию", - отметил политик.

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Он отметил, что партия готовит иск на территориальную избирательную комиссию города Киева по статье 273 кодекса административного судопроизводства (ст. 273 - Особенности производства по делам об обжаловании решений, действий или бездействия избирательных комиссий, комиссий по референдуму, членов этих комиссий). Лидер "Демсокиры" добавил, что суд пройдет в сокращенные сроки в соответствии со статьей 278 КАС.

В то же время, на вопросы наших журналистов, будут ли подавать на отвод председателя ОАСК Павла Вовка, которого партия требовала привлечь к ответственности после обнародования пленок НАБУ, Гудыменко заметил:

"Это решение будет приниматься вместе с адвокатом, согласно стратегии защиты".

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  • Напомним, 7 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.
  • В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .
  • В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.
  • В Высший совет правосудия поступили сообщения от 5 судей Окружного административного суда о якобы давлении на них со стороны Национального антикоррупционного бюро.
  • 29 июля НАБУ вызвало на допрос в производстве по руководству Окружного админсуда Киева 9 подозреваемых, в том числе - Павла Вовка, председателя ОАСК, и его заместителя.

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